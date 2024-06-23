Futbol tercihlerin toplamıdır

BERKE ÖZBAY YAZDI

Turnuvaya Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı'mız grubun ikinci maçında Portekiz'le karşılaşırken, sahadan yenilgiyle ayrıldı. İtalyan Teknik Direktör Montella bu maça kazanan kadroda yaptığı 4 değişiklikle çıktı. Kaleci Mert Günok'u hariç tutarak, ilk maçta Kenan, Arda, Mert Müldür gibi hücum yönü ön planda olan isimleri sahaya süren Montella, bu kez yıldız isimlerden kurulu Portekiz karşısına kontra atak mentalitesine yönelik, savunma yardımlarının daha fazla olacağını düşündüğü Zeki, Kerem ve Yunus'la çıktı. Formda olan ve tüm dünyanın konuştuğu genç yıldızları kesen Montella, sezon boyunca eleştirilere maruz kalan Kerem ve Yunus ikilisiyle ilerde üretkenlik sağlayamadı. Tabiri caizse korkak bir tavırla seçtiği kadro tercihiyle ilk maçta sahne alan isimleri bekleterek, yenilginin hazırlayıcısı oldu. Bunun devamında ise sahaya ne yansıttığımızı, ne oynamak istediğimizi asla anlayamadık.

BU SEVİYEDE OLMAZ

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk 10 dakikada dengeli bir oyun seyrettik. 20'den sonra Portekiz kanatlarda etkili olmaya başladı. 21'de sol kanatta Leao ile başlayan atak sağ kanat Bernardo Silva'nın golüyle son buldu. Golün şokunu üstümüzden atmaya çalışırken bu kez de hesapta olmayan, kimsenin beklemediği ve bu seviyenin kaldırmayacağı büyük bir anlaşmazlık sonucu kalemizde ikinci golü gördük. Samet ve Altay'ın iletişimsizlikleri sonucu rakibe farkı ikiye çıkaran skoru ellerimizle hediye ettik. İlk yarıda oyunun hakimiyetini elimize alamayıp yakaladığımız fırsatları da gole çeviremeyince soyunma odasına umutsuz girdik.

MARTINEZ UYARMIŞTI

İkinci yarıda hamlelere başlayan Montella, sırayla Yusuf, Kenan, İsmail, Arda ve Merih'i oyuna alsa da oyunda bir değişiklik olmadı. İlk yarıda oyun ve skor koptuğu için artık hamleler etkisini doğal olarak yitirdi. 56'da ise yine zincirleme bir hata sonucu Fernandes skoru 3-0'a taşıdı. Zeki'nin ofsayt çizgisini bozması, Abdülkerim'in müdahalesinin yetersiz kalmasıyla Portekiz'in hocası Roberto Martinez'i de haklı çıkardık. İspanyol teknik adamın mücadele öncesinde bahsettiği savunma zafiyetimizi dün akşam bol bol sergiledik. Umutla başlayan yolculuğumuz dün akşam büyük bir darbe aldı. 'Gruptan lider olarak da çıkabiliriz' düşüncesi yerini 'Son maçta Çekya'ya yenilirsek üçüncü olarak çıkarız'a evrildi. Her şeye rağmen elbette hala umudumuz var ancak unutmamak lazım ki, "Futbol tercihlerin toplamıdır."