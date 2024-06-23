Transfer savaşı

Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk ipini en önde göğüsleyen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki transfer rekabeti kızıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen golcü Michy Batshuayi ile el sıkışarak ezeli rakibine çalım atarken, iki kulüp yine karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma verdiği Atletico Madridli milli yıldız Çağlar Söyüncü için girişimlere başladı. Sarılacivertli kurmaylar, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e teklif yapacağını oyuncuya ve menajerine iletti.

SON ANDA ASLAN DEVREDE

Çağlar'ın da yarım sezon forma giydiği Kanarya'dan bu teklifi beklediği ifade edilirken, devreye bu kez de Galatasaray girdi. Stoper hattını yerli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Çağlar ile ilgilendiği öğrenildi. Sarıkırmızılı kurmayların Atletico Madrid ile görüşerek 28 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu da gelen haberler arasında. Kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray ve Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için tüm şartlarını zorlayacak. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, son sözü yine Çağlar'ın kendisi ve kulübü Atletico Madrid söyleyecek.

İZMİRLİ ÇAĞLAR PAYLAŞILAMIYOR

İzmir doğumlu olan ve futbol altyapı eğitimini burada olan Çağlar Söyüncü, transfer piyasasında G.Saray ve Fenerbahçe'yi karşı karşı getirdi. Menemen, Buca ve Aliağa FK altyapılarında forma giydikten sonra Altınordu'ya giden 28 yaşındaki savunmacı burada vitrine çıktı. 2016 yılında İzmir'den Freiburg'a transfer olan Çağlar, İngiltere'de Leicester macerasının ardından İsyanya ekibi Atletico Madrid'e gitti. Bir dönem 45 milyon Euro piyasa değeriyle dikkat çeken Çağlar'ın bugünkü değeri ise 10 milyon Euro.

ASLAN'DAN LEON GORETZKA BOMBASI

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transferde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Almanya'da Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İddiaya göre; Galatasaray, Leon Goretzka ve kulübü Bayern Münih ile her konuda anlaştı. Sarı-kırmızıların, 29 yaşındaki Alman orta saha ile yıllık 4 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağladığı ifade edildi. Bochum altyapısında yetişen futbolcu Schalke forması da giyerken futbolculuk kariyerinde hiç ülkesinin dışına çıkmadı. Futbolcu daha önce Almanya Milli Takım formasını da 57 kez terletirken 14 gol kaydetti.