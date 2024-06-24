Kula’da Bocce heyecanı yaşandı

KULA Kaymakamlığı ile Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde Kula'da düzenlenen, 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katıldığı Bocce Volo Türkiye Şampiyonası sona erdi. Düzenlenen müsabakalarda kulüp ve kendilerini temsil ederek başarıla ulaşan sporcular, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

ÖDÜL YAĞMURU

Yıldız kızlar basamak kategorisinde Mersin'den katılan Sedanur Öksüz, yıldız erkekler basamak kategorisinde Mersin'den katılan Ömer Başlı, yıldız erkekler geleneksel çiftler kategorisinde Elazığ'dan Mustafa Gündoğdu ve Yusuf Demirtaş, yıldız kızlar geleneksel çiftlerde Çorum'dan katılan Buğlem Kabasakal ve Ela Uysal şampiyon oldu. Genç kadın kombine kategorisinde Bolu'dan katılan Merve Çakıroğlu, genç erkek kombine kategorisinde Mersin'den katılan Mustafa Değer Uğur, genç kadın geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Buğlem Güzel, genç erkekler geleneksel tekler kategorisinde Kahramanmaraş'tan katılan Muhammed Karabıyık şampiyonluğu elde etti. Genç kadın geleneksel çiftler kategorisinde Mersin'den İremsu Coşkun ve Esma Yıldız, genç erkekler geleneksel çiftler kategorisinde de Kahramanmaraş'tan Muhammed Karabıyık ile Ali Kaan Erol, Türkiye şampiyonu oldu.