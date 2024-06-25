Bodrum’da Atınç iddiası

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Türk yıldıza çevirdi. Yeşil-beyazlı ekibin, geçtiğimiz günlerde Göztepe'den ayrılan 30 yaşındaki stoper Atınç Nukan'ı gündemine aldığı iddia edildi. Şu an boşta olan ve birçok kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alan oyuncuyla temaslara başlamayı planlayan yönetimin, deneyimli savunmacıya teklif sunacağı ifade edildi. Son 5 sezonu Göz-Göz'de geçiren Atınç'ı kadroda görmek isteyen İsmet Taşdemir'in geçtiğimiz hafta oyuncu ile görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Oyuncunun şu an boşta olması ise transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI

Profesyonel kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Atınç, Göztepe'nin yanı sıra Çanakkale Dardanel ve Leipzig formalarını da terletti. Göz-Göz'de 108 karşılaşmaya çıkan tecrübeli stoper, bu süreçte attığı 11 gol ile hücumda da başarılı bir performans sergiledi. Bu hafta yeşil-beyazlı kurmayların Atınç ile masaya oturması bekleniyor. Deneyimli savunmacı için Kocaelispor, Bandırmaspor ve Boluspor'un da devrede olduğu ancak Atınç'ın Ege bölgesinden ayrılmak istemediği gelen bilgiler arasında.

CİMBOM'DAN GÖKDENİZ ISRARI

GEÇEN sezon Bodrum FK'ya bonservisiyle gelen Gökdeniz Bayrakdar'ın Galatasaray'ın radarına girdiği iddia edilmişti. Sarıkırmızılı ekibin geçtiğimiz hafta Gökdeniz için Bodrum'un kapısını çaldığı ve tarafların sıkı bir pazarlık yaptığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı ekip ile sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Gökdeniz'in Galatasaray'a transfer olmak istediği ancak kulübüne yüksek bir bonservis bedeli kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Geçen sezon Bodrum FK formasıyla 33 maça çıkan Gökdeniz, 8 gol, 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig ekiplerinin Gökdeniz için devrede olduğu öne sürülürken, detayların bu hafta içi netleşeceği kaydedildi.