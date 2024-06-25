Mourinho sahaya indi

FENERBAHÇE, yeni sezonun ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmaları için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, ilk antrenmanını yaptı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda EURO 2024 dolayısıyla milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sezon bittikten sonra milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku yer almadı.

Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan ise sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının yanına gelerek herkesle tek tek selamlaştı ve iyi bir sezon olması temennisinde bulundu. Antrenman esnasında oyuncularına sürekli uyarılarda bulunan Mourinho, oyunculara neler yapmaları gerektiğine dair konuşma gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek. Sabah saat 09:30'daki antrenman, taraftarlara açık olacak.

KANATLARA İLK ADAY İTALYA'DAN

FENERBAHÇE'DE transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sürüyor. Kanat bölgesine oyunu hızlandıracak süratli bir isim talep eden Mourinho, aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu. Fenerbahçe'nin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için harekete geçtiği vurgulandı. Sassuolo, Lauriente'yi geçen sezon Lorient'den 10.1 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kanarya'nın 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.