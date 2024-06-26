Fransa’da buruk sevinç

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 3. maçında Fransa, Polonya ile berabere kaldı ve grubu ikinci sırada tamamladı: 1-1. Polonya ise 1 puanla sonucu olarak elendi. 20. dakikada ani gelişen Fransa atağında Kante defansın arkasına pasını attı. Topla buluşan Dembele'nin dar açıdan sert şutunda kaleci Skorupski mutlak golü önledi. 34'te Zielinski'nin sol kanattan ortasında Lewandowski'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 42'de Barcola ve Mbappe'nin verkaçı sonucu topu önünde bulan Mbappe şutunu çekti, kaleci Skorupski harika çıkardı.

PENALTI ATIŞINI TEKRAR ETTİRDİ

45'te sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe dar açıdan vurdu, kaleci Skorupski yine çıkardı. 49'da Mbappe, karambolde gelişine sert vurdu, kaleci Skorupski geçit vermedi. 55'te Dembele ceza sahası içerisinde Kiwior'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 56'da Mbappe atışı gole çevirdi: 1-0. 75'te Upamecano'nun rakibine yaptığı hareket sonrası hakem VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. 77'de Lewandowski atışı kullandı, kaleci Maignan topu çıkardı. Ancak hakem Maignan'ın kalesini erken terketmesi nedeniyle atışı tekrarlattı. 79'da Lewandowski penaltıyı gole çevirdi: 1-1. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.