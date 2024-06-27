Aslan’da büyük plan

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, iç transfere yöneldi. Okan Buruk yönetiminde önümüzdeki sezon 25. şampiyonluğa göz diken sarı-kırmızılılar, yıldız oyunculara gelen transfer tekliflerini değerlendirip, önemli bir gelir elde etmeyi bekliyor. Aslan ayrılığı gündemde olan 5 futbolcusundan toplam 50 milyon Euro'luk bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor. İstanbul temsilcisi, Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tete ile yolları ayırmayı planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da gelecek sezon planlarında yer almayan bu isimlerden Galatasaray'ın en yüksek gelir beklediği iki isim ise Nicolo Zaniolo ve Kerem Aktürkoğlu oldu.

CİDDİ TALİPLERİ VAR

Sarı-kırmızılıların transferin gözdesi olan iki isim için 30-35 milyon Euro gelir hedeflediği kaydedildi. Geçen sezon İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'ya Atalanta ve Fiorentina talip olurken, Kerem Aktürkoğlu'na Real Sociedad ve Suudi Arabistan ekipleri, Hakim Ziyech'e yine Arabistan kulüpleri, Wilfried Zaha'ya Premier Lig ekipleri ve Tete'ye ise Rusya ve Brezilya kulüpleri talip oldu. Önümüzdeki günlerde transferlerin netleşmesi bekleniyor.