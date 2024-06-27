Kaf-Kaf işi sağlam tutacak

TFF 3. Lig'deki üst üste 7. sezonuna girecek Karşıyaka, artık bir üst arenaya yükselmek için Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay ile el sıkıştı. Akçay, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunarak, bir üst lige yükselme adına atacakları adımları sıraladı. Yönetim kurulunun yapacağı çalışma sonrası kalanlarla ilgili kendilerine liste sunulacağını kaydeden Akçay, "Transfer yaparken özellikle kadronun omurgasını sağlam tutacağız. Kaleci, stoper ikilisi, orta saha ve forvet bölgesine net oyuncular alacağız. Geçen yıl oynayan oyuncuların performansı, golleri, asistleri takımda kalmalarına yeterli olmayacak. Kendi tesislerinde başlayacağımız ilk kamp döneminde gidecek-kalacak futbolculara karar vereceğiz" diye konuştu. "Büyük bir camiadan teklif gelince hayır demeniz çok zor oluyor" diyen tecrübeli çalıştırıcı, Karşıyaka'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

PAROLA 'BİZ' DEMEK OLACAK

"Karşıyaka'nın taraftar ve kültür olarak albenisi var. Böyle bir teklif gelince başarılı olabileceğimizi düşündük. Kendi şartlarımızı, beklentilerimizi konuşarak ortak noktayı bulduk. Bir üst lige çıkmak için çabalayacağız. Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Kişisel çıkar, düşünce ve hırstan vazgeçecek. Bir potada buluşup kaynaşacak. Ben kelimesini unutup biz mantığıyla hareket edeceğiz. Karşıyaka camiasında yeni sezonda bu kelime parola olmalıdır" dedi.

KARŞIYAKA'NIN İLK TRANSFERİ SİNAN

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk yarışında iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Karşıyaka, ilk dış transfer olarak 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla'yı kadrosuna kattı. Geçen sezon Karaköprü Belediyespor'la 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yaşarken 13 golle takımının en skorer isimlerinden olan Ali Sinan, Mavişehir'deki yeni kulüp merkezinde Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın katıldığı törenle Kaf-Kaf'a 1 yıllık imza attı. Ligdeki birçok rakibin de listesinde olan hücum oyuncusuna imza attırmayı başaran yeşil-kırmızılı kulüp, "Karşıyaka'mıza hoş geldin, Ali Sinan Gayla! Sinan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

ALİ EMRE YANAR'DAN HABER BEKLİYOR

KARŞIYAKA, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Yeşil-kırmızılılar, listesinin ilk sırasında bulunan Kasımpaşa kalecisi Ali Emre Yanar'dan haber bekliyor. Tecrübeli eldivenin başka kulüplerden de teklif aldığı ve bu nedenle İzmir ekibinden süre istediği öne sürüldü.