Ukrayna yıkıldı

Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçen E Grubu'nda elenen tek takım Ukrayna oldu. Son maçında Belçika ile golsüz berabere kalan Ukrayna, 4 puan ve -2 averajla son sırayı alarak turnuvaya veda etti. 4 puanla grup sonuncusu olarak turnuva tarihine geçen Ukraynalılar karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı. Belçika ise, Romanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Belçika'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'ndaki rakibi Fransa oldu.