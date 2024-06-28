Rövanş zamanı

TÜRKİYE, Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 Turu'na ikinci sırada katılarak büyük bayram yaşattı. Milliler, 2008 Avrupa Şampiyonası'nın beri 16 yıl aradan sonra ilk kez gruptan çıkma başarısını gösterdi. Ülkeyi sevince boğan ay-yıldızlı ekip son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü karşılaşacağı Avusturya'yı da devirmenin planlarını yapmaya başladı.

GRUPTAN LİDER ÇIKTI

Türkiye, şampiyona öncesinde hazırlık maçında 6-1'lik skorla yenildiği rakibinden rövanşı almayı planlıyor. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ve ay-yıldızlı futbolcular, 6-1'lik skora atıfta bulunarak bu kez Avusturya'dan rövanşı alacaklarını dile getiriyor. Avusturya basını da Türkiye'yi ön plana alarak tedirginliklerini belli etti. Avusturya gazeteleri mart ayında aldıkları 6-1'lik galibiyete atıfta bulunarak 'Türkler bu kez rövanşı almak istiyor' manşetleriyle eşleşmeyi değerlendirdi. Euro 2024'te D Grubu'nu lider bitiren Avusturya, Polonya ve Hollanda'yı yenerken tek yenilgisini Fransa'ya karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

'MUHTEŞEM TÜRKİYE'

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya'yı yenerek son 16 Turu'na kalması Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Müthiş zafer 'Muhteşem Türkiye' başlığıyla manşetlere taşınırken İtalyan basını teknik direktör Montella ve Hakan Çalhanoğlu'nu ön plana çıkardı. İspanya'da Arda Güler'in performansına övgü dizilirken, galibiyet golünü atan Cenk Tosun için de 'Türk lokumu' yorumu yapıldı.

MECBURİ DEĞİŞİM

TÜRKİYE'NİN son 16 Turu'nda 2 Temmuz Salı günü oynayacağı Avusturya maçında kadroda mecburi değişim yaşanacak. Çekya karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kritik maçta oynamayacak. Montella'nın Samet'in yerine savunmanın ortasında Merih Demiral ile birlikte cezası sona eren Abdülkerim Bardakçı'ya şans vermesi bekleniyor. Orta alanda da Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Orkun Kökçü veya Yusuf Yazıcı alternatifleri mevcut.

KASAMIZ DOLDU

EURO 2024'te son 16 Turu'na kalan Türkiye'nin kasası da doldu. Ay-yıldızlılar katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk bir gelir elde etmişti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara ise 1 milyon Euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı bu performansıyla 2 milyon Euro daha elde etti. A Milli Futbol Takımı, son olarak son 16 Turu'na kalarak 1 milyon 500 bin Euro'yu daha kasasına koydu. Milliler bu performansıyla toplamda 13 milyon 750 bin Euro'luk para ödülünün sahibi oldu