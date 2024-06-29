Bodrum FK ’O’nu istiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, on numara adayını Fransa'da buldu. Yeşilbeyazlılar, Fransa Ligue 2'de Annecy ekibinde kiralık olarak forma giyen Strasbourg ekibinin on numarası Nordine Kandil'e kanca attı. Fransa doğumlu olan 22 yaşındaki Faslı on numaranın menajeri ile temasa geçen kurmayların, transferde Türkiye'den önemli rakipleri var. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ve G.Antep FK'nın da Kandil ile ilgilendiği öğrenildi. Fransız ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı orta sahanın ilk planda satın alma opsiyonuyla kiralanması gündeme geldi. Strasbourg altyapısında yetişen futbolcu kariyerinde şimdiye kadar Fransa dışına çıkmadı. Yönetim, Fransız yetkililerinin cevabını bekliyor.

HER İKİ EREN DE GİDİCİ

Bodrum FK'da sol bekler Eren Albayrak ve Ali Eren İyican takıma veda ediyor. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Albayrak, geçen geçtiğimiz kasım ayında sakatlandıktan sonra sezonu kapatmıştı. Ali Eren İyican'ın da yeni sezon kadro planlamasında yer almayacağı bildirildi. 25 yaşındaki oyuncu geçen yıl sadece 4 maçta şans bulabilmişti.