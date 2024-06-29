Nazilli’ye müjdeli haber

İkinci Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'a TFF'den müjdeli haber geldi. 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan ve gölsüz berabere biten maçın ardından küme düşen Zonguldak Kömürspor, şike iddialarıyla federasyona suç duyurusunda bulunmuştu. Karadeniz ekibinin iddiaları sonrası Ankara Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatırken Ankaraspor Başkanı Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya'nın da ifadeleri alınmıştı.

SONUNDA AKLANDI

Soruşturma kapsamında Katipoğlu ve Kaya'nın HTS kayıtları, banka hesap hareketleri de incelemeye alındı. Soruşturmada her iki kulübün şike yapmadığının kanıtlanmasının ardından TFF, ligleri tescil ederek Nazilli Belediyespor'u akladı.