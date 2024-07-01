Kartal Valentini için devrede

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon yeniden şampiyonluk yarışı vermek isteyen Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Savunmaya Gabriel Paulista'yı transfer ettikten sonra Portekizli yıldız Rafa Silva'ya da imza attırarak taraftarlarını mutlu eden siyah-beyazlı yönetim, rotasını tekrar savunma hattına çevirdi. Beşiktaş, bu bölgeye bir yıldız daha transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Gabriel Paulista'nın yanına sol ayaklı genç bir stoper arayan Kara Kartal, aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Nicolas Valentini için kulübü Boca Juniors ile bonservis pazarlığı yapıyor. İtalya Serie A'nın yeni takımı Como'nun da teklif yaptığı Arjantin Milli Takım oyuncusu Valentini, sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılmıştı. Siyahbeyazlıların, elini çabuk tutarak 23 yaşında ve 1.87 boyundaki genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor. Kartal, piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan futbolcu için kulübüyle orta yolu bulmak için uğraş veriyor.