Fener’den karavana

Süper Lig'de 10 yılı aşkın şampiyonluk hasretine son vermek için dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu başa getiren Fenerbahçe, transferde şu ana kadar umuğunu bulamadı. Kanarya, transferde orta sahaya hücum özellikleri daha fazla efektif bir 8 numara, hücuma pivot santrfor, sol kanada ise skorer bir isim arıyor. Sarı-lacivertliler şimdiye kadar 7 forvet, 6 orta sahaya oyuncusu ve 8 de kanat oyuncusu olmak üzere 21 oyuncuyla görüştü. Bazılarının maaşı, bazılarının bonservis pahalı geldi. Bazıları ise Fenerbahçe'ye gelmek istemedi.

'HAYIR' YANITI VEREN 7 FORVET

Guirassy, Dortmund'u tercih etti. - En Nesyri için kulübü Sevilla, Suudi Arabistan'ı bekliyor. Oyuncunun gözü Serie A ve Premier Lig'de - Morata çok para için Suudi Arabistan dedi. - Lukaku, İtalya'da kalmayı tercih etti. - Sörloth, Türkiye'ye dönmek istemedi. - Lewandowski, FC Barcelona'da devam etmek istedi.- Kean, Fiorentina'ya gitti.

GELMEK İSTEMEYEN 8 NUMARALAR

Lazar Samardzic, İtalya'da kalmayı tercih etti. - Matt O'Riley, Premier Lig'i beklemeyi tercih etti. - Ivan Ilic, Fenerbahçe'ye gelmek yerine Zenit'i gitmeyi bekliyor. - Hojbjerg, Türkiye'yi düşünmüyor. - Orkun Kökçü, Beşiktaşlıyım dedi. Türkiye'de sadece Beşiktaş dedi. - İlkay Gündoğan, Galatasaraylıyım dedi. Türkiye'de sadece Galatasaray dedi.

RED CEVABI VEREN SOL KANATLAR

Coman'ın aklında Türkiye yok. - Heung-min Son Premier Lig'den ayrılmak istemedi. - Mudryk pahalı geldi. - Sterling'in aklında Ada'dan ayrılmak yok. - Adeyemi Serie A'yı istiyor. - Terrie Fransa'dan ayrılmak istemedi. - Saint-Maximin ile Mane'nin maaşı fazla.

ORTA SAHAYA SON ADAY SAİBARİ

Samardzic ile anlaşamayan F.Bahçe rotayı Hollanda'ya çevirdi. PSV'de dikkatleri üzerine çeken Ismael Saibari gündeme alındı

HÜCUMA yönelik skor katkısı veren 8 numara isteyen Jose Mourinho'nun bir numarası Lazar Samardzic'i alamayan Fenerbahçe'nin yeni hedefi olarak PSV'den Isamel Saibari ismi bir anda ortaya atıldı. PSV Eindhoven'da geçirdiği parlak sezonun ardından Ismael Saibari, birçok Avrupa devinin ilgisini çekti. İtalyan La Gazzetta Di Bergamo'ya göre Isamel Saibari için Fenerbahçe ile birlikte Fiorentina ve Villarreal de yarışta. Ama Atalanta'nın ciddi bir avantajı var. Sarı-lacivertlilerin istediği Saibari, dikine oynamayı seven ve skora direkt katkı koyan bir profilde. Hollanda'daki performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu kararını kısa süre içerisinde verecek.

SKORA DİREKT ETKİ EDEN BİRİSİ

Ismael Saibari, geçen sezon sadece 10 maça ilk 11'de başlamasına rağmen 5 gol 4 asistle toplam 9 gole katkı yaptı. Güçlü fiziğiyle de dikkat çeken 1.85 boyundaki Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri de 17 milyon Euro civarına yükselmiş durumda.