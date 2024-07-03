DENİZLİSPOR'UN yeni teknik direktörü Çağdaş Mavioğlu sahaya indi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmana ekibiyle birlikte ilk kez katılan Mavioğlu, kampta olan genç futbolcuların antrenmanını izledi. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Nevzat Yılmaz, Volkan Uzunay ve Denizli eski teknik direktörü Bülent Ertuğrul da antrenmanı takip ettiler. Altyapı Koordinatörü ve U19 teknik sorumlusu Osman Kıraç nezaretinde genç futbolcular çift kale maçta ter döktüler. Mavioğlu, cuma gününe kadar sürecek olan kampta altyapıdaki futbolcuları yakından izleyecek.

GENÇLER MERCEK ALTINDA

MADDİ kriz içindeki Denizlispor, geçmiş dönem oyuncu ve teknik direktör alacakları için yeşil-siyahlı kulübe gelen transfer yasağı nedeniyle özellikle U19 Takım'a bel bağlamış durumda.

TİCARET ODASI BASKANI UGUR ERDOGAN'A ZİYARET

TFF 2. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri dün gerçekleşen antrenman öncesinde, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ı makamında ziyaret edip destek istedi.

BEKİR TURAÇ BÖKE RESMEN SİVAS'TA

DENİZLİSPOR ile sözleşmesi sona eren ve yönetimin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Bekir Turaç Böke'nin yeni adresi belli oldu. 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç, Süper Lig ekibi Sivasspor'la dün sözleşme imzaladı. Daha önce Anadolu ekibiyle el sıkışan Bekir Turaç, dün Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı. Bekir, geçen sezon Denizlispor forması altında 28 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.