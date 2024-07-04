Arda ve Ferdi’den rekor

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta iki oyuncumuz rekor kırdı. Daha önce Gürcistan maçında attığı gol ile organizasyondaki ilk maçında gol atma rekorunu Ronaldo'nun elinden kapan Arda Güler, yeni bir ilke imza attı.

Avusturya önünde asist yapan Arda 20 yaş altında Avrupa Şampiyonaları'nda hem gol hem de asist yapan 3. oyuncu oldu ve Ronaldo ile Rooney'nin rekoruna ortak oldu. Bir diğer yıldızımız Ferdi ise Avusturya önünde 12.220 kilometre koşarak turnuvanın bu alandaki rekorunu kırdı.