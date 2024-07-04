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Haberler Spor Aslan’da Camara sesleri

Aslan’da Camara sesleri

Sarı-kırmızılıların, Metz forması giyen Lamine Camara’yı liste başına çektiği iddia edildi

HABER MERKEZİ
Aslan’da Camara sesleri

GELECEK sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'la adı anılan 8 numaralar arasında yer alan Fransa II. Ligi'ne düşen FC Metz'ın yıldız adayı Lamine Camara için menajerinden açıklamalar geldi. Oyuncunun menajeri Thierno Seydi, Eric Favre TV'ye yaptığı açıklamada Lamine Camara'nın transferi hakkında net ifadeler kullandı.

G.SARAY MERTENS'LE UZATTI

Sarı-kırmızılılar dün akşam saatlerinde 37 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2 sezondur sarı kırmızılı formayı giyen Mertens, 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2 milyon 900 bin Euro garanti ücret kazanacak. Aslan'da 84 maçta görev yapan Mertens bu süreçte 19 gol, 23 asistle oynadı.

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