F.Bahçe Yusuf’un peşinde

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detayında, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçei yakın zamanda yıldız orta sahaya teklifte bulunacak.

İTALYAN DEVİ MILAN DA İSTİYOR

27 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkarken, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Yusuf Yazıcı, EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor. Öte yandan haberde; Yusuf Yazıcı ile İtalya Serie A devi Milan'ın da yakından ilgilendiği aktarıldı. Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın, Lille'den eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.