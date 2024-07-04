İnanıyoruz başaracağız

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımızın zaferi coşkuyla kutlandı. En son EURO 2008'de yarı final oynayan ay-yıldızlıların 16 yıl aranın ardından çeyrek finale yükselmesi gözleri Berlin'e çevirdi. Cumartesi günü saat 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak olan milliler, bu maçı kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak. Ay-yıldızlılar, yarı finalde ise 10 Temmuz Çarşamba günü İngiltere- İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

OTORİTELERİ YANILTTIK

Alınan iyi sonuçlar ve oynanan güzel oyun sonucunda vatandaşlarımız ve futbol otoriteleri A Milli Futbol Takımımızın finali görebileceğini düşünüyor. Daha önce yüzde 10 şans verilen millerimiz, tüm otoriteleri yanılttı ve adını son sekiz takım arasına yazdırdı. Şimdi büyük final için önümüzde sadece iki maç kaldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da vatandaşlarımızın millilere olan güveni görülmekte.

'BU MAÇI İSTİYORDUM'

Tarihi maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kimse pes etmedi herkes ekstra oynadı, takım ruhunu ortaya koydu" diyerek millilere teşekkür etti. Montella, "Bugün Türk yüreğini sahada gördük. Benim de bu ülkeyle ilgili sevdiğim şey zaten bu. O hazırlık maçından dolayı çok eleştirildik. Gerçekten karşısında çıkmak istediğim bir takımdı. Antrenörlük kariyerimde kara leke olarak tarihe geçmişti o maç. Galibiyet için çok mutluyum. Hollanda'yı geçmişte yendiğimiz biliyorum ama her maç farklıdır. Bizim bu ruhu, beraberliği, inancımızı sürdürmenin yollarını ayırmamız lazım ama ayağımız sağlam basacak" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA BİZDEN YANA

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda olurken, yapay zeka Chat GPT'nin Hollanda maçı için tahmini de heyecan yarattı. Avusturya maçında Türkiye'nin galip geleceğini tahmin eden yapay zeka Chat GPT, "Hollanda maçıyla ilgili bir skor tahmininde bulunur musun?" sorusuna "Türkiye Milli Takımı'nın performansına dayanarak ve Hollanda'nın güçlü kadrosunu göz önünde bulundurarak bir tahminde bulunayım" diyerek maçın 2-1 Türkiye lehine sonuçlanabileceğini söyledi.