Aslan’a Arjantinli orta saha

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar Premier League temsilsici Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli orta saha Nicolas Dominguez'i gündemine aldı.

ZANIOLO ATALANTA'DA

ESPN'in haberine göre Aslan'ın İngiliz kulübü ile görüşmelere başladığını ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon Euro bonservis istediği belirtildi. Galatasaray, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Anlaşmada Atalanta'nın 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro ödeyeceği, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus bulunduğu belirtildi.