Küçükkulüp’te muhteşem final

İzmir'de Küçük Kulüp'ün düzenlediği ve İstanbul Ekspres'in destekleriyle yapılan TSYD İzmir Şubesi Doğan Turhan Tenis Turnuvası tamamlandı. 10 gün süren turnuvada tek erkeklerde Ege Avcı, tek bayanlarda Özge Kaçak, çift erkeklerde Serhat Kaya-Eymen Beytaş birinciliğe uzanırken organizasyonun en centilmen sporcuları ise Banu Abacı ve Erkan Erkangil seçildi. Dereceye giren tenisçilere ödüllerini Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, İstanbul Ekspres Yönetim Kurulu Başkanı Engin Turhan ve TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Abdullah Çelebi'nin elinden aldılar. Ödül töreninin ardından düzenlenen kokteylle sporcular stres attılar.