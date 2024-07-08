Bodrum Burak’ı ’kapacak’

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bodrum FK, yeni bir yıldızın peşine düştü. Listesinde birçok isim bulunan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Burak Kapacak'ı gündemine aldı. Geçen sezonu kiralık olarak Sivasspor'da tamamlayan, genç futbolcunun sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Burak'ın sağ kanadın hem ilerisinde hem de gerisinde oynaması İsmet Taşdemir'in genç futbolcuyu transfer etmek istemesinde büyük etken olduğu ifade edildi. Muğla ekibinin sağ kanadında yer alan Üzeyir Ergün, Kenan Özer ve Burak Çoban'ın yanına Burak'ın da eklenmesi durumunda Taşdemir Süper Lig'de elinde bol rotasyonlu bir kadroya sahip olacak.

MOURİNHO DÜŞÜNMÜYOR

Bursaspor altyapısından çıkan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 1999 doğumlu oyuncu, Bursa'da 77 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Burak'ın kariyeri beklenen gibi gitmedi. 2022-23 sezonunda Karagümrük, geçen sezon da Sivasspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de de süre alması beklenmiyor.

STADYUMDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken futbol takımı 1 Temmuz itibarıyla Düzce Topuk Yaylası'nda kampa başladı. Maçların Bodrum'da oynanması için Bodrum FK sezon sonunda stadyumdaki tadilat çalışmalarına başladı. Stadyumu UEFA standartlarına uygun hale getirmek için seferber olan ekipler, stadın Süper Lig maçlarına yetişmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum FK Başkanvekili Selahattin Polat çalışmaların geldiği son durumu yerinde takip ederek stadyumun yeni sezona yetişebilmesi için seferber oldu.