Boğalar finalde

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final ilk maçında İspanya, Fransa'yı geriden gelerek yendi ve ilk finalist oldu. Matadorların finaldeki rakibi bugün oynanacak İngiltere-Hollanda maçında belli olacak. 9. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mbappe ortasını açtı, arka direkte Muani kafayla topu filelere yolladı: 0-1. 197da Mbappe soldan ceza sahasına sokulup şutunu çekti, kaleci Simon topu güçlükle çeldi. 21'de ceza yayının birkaç metre gerisinde topla buluşan Yamal uzak köşeye harika vurdu, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-1. 25'te Navas'ın ortasında savunmadan seken top Olmo'nun önünde kaldı Bu oyuncunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu.1-2

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

47'de Ruiz'in uzun mesafeli pasında topla buluşan Williams defansın arkasına sarktı. Kalesini zamanında terk eden Maignan topu rakibinin ayağından söküp aldı. 53'te ön alanda baskıyla topu kazanan Kounde ortasını açtı, penaltı noktası üzerinden Tchouameni'nin kafa vuruşu kaleci Simon'da kaldı. 81'de sağ kanatta topla buluşan Yamal ceza sahasına paralel topu sürüp vurdu, top az farkla auta gitti. 86'da ceza sahasına giren Mbappe kaleyi karşısına alıp vurdu, top üstten auta çıktı. Müsabaka 2-1 sona erdi.