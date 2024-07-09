Hedef Paris’te final

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, takım olarak ilk kez mücadele edecekleri 2024 Paris Olimpiyatları'nda finali hedeflediklerini söyledi. Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı'dan oluşan takımla mücadele edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, İzmir'deki kamp çalışmalarının ardından Türkiye'deki son hazırlık etabı için Antalya'ya geçti. Son dönemde birçok başarıya imza atılan artistik cimnastikte Tokyo Olimpiyatları'nda Ferhat Arıcan ile gelen madalyanın ardından yeni başarılar için gözler Paris Olimpiyatları'na çevrildi.

"ARTIK BİR CİMNASTİK ÜLKESİYİZ"

Başantrenör Yılmaz Göktekin, artistik cimnastikte son dönemde alınan başarıların sürdürülebilir olması için çalıştıklarını kaydederek, "Takım olarak olimpiyatlara gitmemiz artık cimnastik ülkesi olduğumuzun bir göstergesi. Bunun sürdürülebilir olması ve devamının gelebilmesi için 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na da hedefimiz takım olarak katılabilmek" dedi. Dünya Şampiyonası'nda 10. olarak en iyi 12 ülke arasına girdiklerini hatırlatan Göktekin, "Paris'te de günümüzde olursak, takım olarak final hedefimiz en iyi 8'e girmek. Sporcularımızın bireysel olarak iyi olduğu aletlerde de finale kalma hedefimiz var" dedi.