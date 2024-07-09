Petkim’e Avrupa şampiyonu guard

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden olan ve yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de ön eleme oynayacak olan Aliağa Petkimspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Petkimspor, Alman ekibi Chemnitz 99'dan ABD'li Wesley Van Beck'i transfer etti. Van Beck, Chemnitz 99 formasıyla bu sezon Europe Cup'ta şampiyonluk yaşadı. Van Beck bu sezon Almanya'da ligde 34 maçta 14.9 sayı, 3.8 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalarken Europe Cup'ta ise 17 maçta 13.8 sayı - 3.1 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynamıştı. İzmir temsilcisinde son olarak Letonyalı oyuncu Kristers Zoriks, Fransa Ligi takımlarından ESSM Le Portel'e transfer olmuştu.