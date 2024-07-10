İfadeleri ortaya çıktı

GALATASARAY- FENERBAHÇE maçının ardından çıkan olaylarla ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. F.Bahçeli Mert Hakan ve Osayi-Samuel'in ifadeleri de ortaya çıktı.

Samuel, "Müştekinin küfür ederek takım arkadaşlarıma ve takım doktorumuza doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu görmemin ardından yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki müdahalede bulunmadım" derken

Mert Hakan da ifadesinde, müşteki Ali Çelikkıran'ın küfür ederek takım arkadaşları ve takım doktorlarına doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu gördüğünü belirterek "Bunun üzerine gerçekleşen eylemlerim tamamıyla hukuk düzeninin koruduğu meşru müdafaa kapsamında kalmakta olup saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma iç güdüsünden ve gasp eylemini engelleme amacından farklı yorumlanmamalıdır" diye konuştu.