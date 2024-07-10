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Haberler Spor Menemen FK’da Mertcan gitti

Menemen FK’da Mertcan gitti

HABER MERKEZİ
Menemen FK’da Mertcan gitti
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde ayrılık rüzgarı esti. İzmir temsilcisinde kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile yollar ayrıldı. Son iki sezonda sarı-lacivertli formayı terleten ve gösterdiği performansla büyük alkış alan 25 yaşındaki futbolcu takımına yaptığı skor katkısıyla dikkat çekti. 2022-2023 sezonunda 30 karşılaşmada 10 gol kaydeden Mertcan, geçen sezon ise 39 resmi maça çıkarken rakip ağları 13 kez sarsmayı başardı ve 23 golle 2. Lig gol kralı olan Kemal Rüzgar'ın ardından takımın en skorer ismi oldu. Beşiktaş altyapısından yetişen Mertcan 2021-2022'de formasını terlettiği 2. Lig temsilcisi Sarıyer'e imza attı.
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