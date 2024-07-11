Bodrum tam gaz

SÜPER Lig ekibi Bodrum FK'da transfer görüşmeleri sürüyor. Şimdiye kadar Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Levski Sofia'dan 25 yaşındaki sol kanat Zdravko Dimitrov ve Bursaspor'dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya ile el sıkışan yeşil-beyazlılar, İtalyan ekibi Hellas Verona ile sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan stoper Mert Çetin'i kadroya katmak için harekete geçti. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'nde Süper Lig'den düşme acısı yaşayan 27 yaşındaki savunmacıyı Başkent ekibi de kadrosuna katmak isterken son kararı deneyimli defans oyuncusu verecek.

ROMA'DA DA GÖREV YAPTI

Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan Mert Çetin, 2019-20 sezonunda İtalya'nın dev kulübü Roma'ya transfer olmuştu. Sonraki sezon Hellas Verona, kiralık olarak transfer ettiği Mert'in bonservisini de almıştı. Ardından 2021-22'de Kayserispor'a, 2022-23'te Lecce ve Adana Demirspor'a kiralanan 1997 doğumlu oyuncunun son adresi Ankaragücü oldu. Öte yandan Düzce'de kampa giren Muğla temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında antrenman yaptı. Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.