Cenk Tosun'dan transfer açıklaması! "Beşiktaş'tan teklif bekledim"

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun ile anlaştı.

Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan milli futbolcu ilk kez konuştu. BeIN Sports'a bir açıklama yapan Cenk Tosun, "Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş'ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 227 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu 96 gol ve 30 asist kaydetti.