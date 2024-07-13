Ege’nin iki güzide kulübünün yöneticileri isyan etti: Hizmet yok köstek çok

Yerel seçimlerde CHP yönetimine geçen Denizli ve Manisa illerinin en büyük spor kulüpleri Denizlispor ve Manisa Futbol Kulübü yaşadıkları maddi sıkıntı sebebiyle zor günler geçiriyor. Her iki kulübün elinde bulunan sahalarında CHP'li Belediye başkanları tarafından ellerinden alınmasıyla iyice çıkmaza giren iki kulübün Yöneticisi yaşadıkları zorlukların sorumlusu olarak Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediye başkanlarını göstererek Yeni Asır gazetesine zehir zemberek açıklamalarda bulundular.

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor'a sırt çeviren ve makamından yeşil siyahlı yönetimini kovan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu için, açtı ağzını yumdu gözünü. Yıldırım, "Çavuşoğlu varken, Denizlispor'un düşmana ihtiyacı yok. Belediye Başkanlığı kendisine 10 gömlek fazla gelmiş. Kibri ve kaba tavırlarıyla, Denizlispor'u adeta yıktı" dedi. Her iki başkanın bir araya geldiği ortamda gerginlik yaşandığı yumrukların sıkıldığı Belediye Başkanı Çavuşoğlu ile Denizlispor başkanı Yıldırım'ın birbirlerine girmesine ramak kaldığı, araya girenlerce tarafların ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile son yerel seçimin ardından sorunlar yaşayan 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Manisalı bir başkanı olan partinin kulübü batırmak için elinden geleni yapması çok üzücü. Zaman her şeyin ilacıdır diyoruz. Destek değil ama en azından köstek olmalarına gerek yok. Şehri en üst ligde temsil eden kulübü yok etme politikası uygulanıyor. diyerek yaşanan sıkıntılardan CHP'li Manisa büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek'i sorumlu tuttu.

ÇAVUŞOĞLU BİZE KAPIYI GÖSTERDİ

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Yeni Asıra yaptığı özel açıklamada Denizlispor'a sırt çeviren ve makamından yeşil siyahlı yönetimi kovmaktan beter eden Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu için, açtı ağzını yumdu gözünü. Yıldırım, "Çavuşoğlu varken, Denizlispor'un düşmana ihtiyacı yok. Güç zehirlenmesinin vücuda gelmiş hali. Belediye Başkanlığı kendisine 10 gömlek fazla gelmiş. Kibri, egosu, nobran ve kaba tavırlarıyla, Denizlispor'u adeta yıktı" dedi.

Denizlispor ile CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile gerilen ipler tamamen koptu. Çavuşoğlu ile iyi niyet çerçevesinde görüşmek için hafta içinde randevu alan yeşil siyahlı yönetimi makamında kabul etti. Yeşil siyahlı kurmaylar, sıkıntıları anlatırken, hiç olmazsa mutfak masraflarının karşılanmasını istedi. Çavuşoğlu'nun 'mutfak desteği yapıyoruz' cevabı üzerine, Denizlispor Başkan Ahmet Yalın Yıldırım'ın 'mutfak için destek gelmiyor, yanlış bilgilendiriliyorsunuz sanırım. Geçende sadece 2 karpuz gelmiş. Kastettiğiniz bu mu acaba?'diye cevap verince ortamın gerildiği öğrenildi. Bir anda makamında ayağa kalkan Çavuşoğlu'nın odasında ki Denizlispor yöneticilerine el işreti ile kapıyı göstererek kovması, bardağı taşıran son damla oldu. Çavuşoğlu ile yönetimden bazı isimlerin ayakta tartışmaya girdiği, bir yöneticinde dışarı çıkıp, güvenlik gönderin az sonra içerisi karışabilir" diye görevlileri uyardığı ileri sürüldü. Yumrukların sıkıldığı anda, Çavuşoğlu ile Yıldırım'ın birbirlerine girmesine ramak kaldığı, araya girenlerce tarafların ayrıldığı iddia edildi.

"KAFAYI DENİZLİSPOR'A TAKTI"

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Bunca zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile iletişim kurmak için elimizden geleni yaptık. Her türlü mücadeleyi verdik. Tüm iletişim kanallarını denedik. Araya hatırı sayılır insanlar koyduk ama nafile. Denizlispor'a kafayı taktı. Aşımızı ekmeğimizi kesti. Otoparkları aldı. Belediyenin tahsisi olan otobüsü geri aldı. Atatürk Stadının Denizlispor'a tahsisinden vazheçti. Çavuşoğlu, kibri, egosu, nobran ve kaba tavırlarıyla, Denizlispor'u adeta yıktı.

"BİZİM İÇİN ÖLDÜ HELVASINI DAĞITACAĞIZ"

Pazartesi günü belediye önünde helvasını dağıtacağım, bizim için öldü çünkü. An itibari ile Denizlispor için Nuri Çavuşoğlu kimliği hükümsüzdür. Kendisini de belediye başkanımız olarak kabul etmiyoruz.. Koltuğa oturduğu gün Denizlispor'un ekmeğini suyunu kesen birinden ne beklenir. Denizlispor'a taktı. Her geçen gün üstüne kata kata Denizlispor'u eziyor. Haksızlıkları ve terbiyesizlikleri bugün bize yapıyor, yarın herkese yapabilir. Basına, esnafa, yanında çalışanlara da bu kibirli davranışlarını yapmaya başlayacaktır; hata başlamış bile. Bereket kulüp binası gençlik spor il müdürlüğünün, yoksa buradan da çıkarırdı bizi.

"ÇAVUŞOĞLU VARKEN DENİZLİSPOR'UN DÜŞMANA İHTİYACI YOK"

Yıldırım, "Çavuşoğlu, Denizlispor'un dostuysa Denizlispor'un düşmana ihtiyacı yok. Denizlispor'a destek olmaması tamamen vizyonsuzluğundan, egosundan kibirinden kaynaklanıyor. Güç zehirlenmesinin vücuda gelmiş hali. Kaba tavrı, rahatsız edici haliyle, bu memleketin başına geçemez. Böyle birinin Denizli'de karşılığı yok. Bu arkadaşa Belediye Başkanlığı 10 gömlek bol gelmiş anlaşılan. Gitsin, Pamukkale yolu üzerinde ki havuzunu işletmeye devam etsin" diye sert çıktı.

"DERHAL İSTİFA ETMELİDİR"

"Çavuşoğlu, derhal istifa etmelidir. Denizlispor 58 yıldır var, kendisi 3 aylık başkan. Kadın varken aramızda, makamında küfretti. Dalacaktım, elimden aldılar. Şükür namazı kılsın. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel e konuyu aktaracağız. Bir dosya hazırlatıp göndereceğiz. CHP Genel Başkan yardımcı ile görüştük. Gerekeni yapsın, uyarsın. Hizmet vermeyeceksen, ne diye Denizlispor atkısı takip meydanlarda söz verdin, sen yalancısın" dedi.

"YÜREĞİ YETİYORSA DAVA AÇSIN"

Ceza davasi da açsa bana biz gelir tırıs gider. Gider yatarım ama o Denizli de barınamaz. Ziyaret ettiğimizde, zaten geceden kalmış bir hali vardı. Gözleri kan çanağıydı. Çakmak çaksak alev alacaktı. Aynayla kavga eden bir tip. Allah belediyede çalışanlara sabır versin.

"YOK EDİLME POLİTİKASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından spor tesislerden çıkartılan Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, "Şehri en üst ligde temsil eden kulübü yok etme politikası uygulanıyor. Milli takıma en çok oyuncu veren altyapının oyuncularına şu an idman yaptıracak yer bulamıyoruz. Tam bir rezillik yaşıyoruz. Destek değil ama en azından köstek olmasınlar" dedi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile sorunlar yaşayan 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini kiralama usulüyle kullanan ve geçtiğimiz mayıs ayında alınan meclis kararıyla sözleşmesi iptal edilen Manisa ekibi, Halil Onultmak ve Tevfik Lav Spor Tesisleri'ni boşaltmıştı. A Takım çalışmalarına devam ederken, altyapı oyuncuları tesislerden çıkarılmıştı. Milli takıma en çok oyuncu veren altyapı olarak çok üzgün olduklarını dile getiren Aktan, "Futbolda bir rant varmış gibi lanse edilmesi çok yanlış. Türkiye'nin en güzel altyapısını ve statlarından birini yapmamıza rağmen yok edilme politikasıyla karşı karşıyayız. Manisa'yı en üst ligde temsil eden bir kulüp olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Manisalı bir başkanı olan partinin kulübü batırmak için elinden geleni yapması çok üzücü. Zaman her şeyin ilacıdır diyoruz. Destek değil ama en azından köstek olmalarına gerek yok." dedi.

"REZİLLİK YAŞIYORUZ"

Tesis giderlerinin yarısını Spor Toto Teşkilatı'nın karşıladığını, masrafların sadece belediyeye ait olmadığını vurgulayan Başkan Aktan, "Önce kira ucuz diye bahane yarattılar, Arttıralım dedik yok dediler. Şu an mahkeme süreci devam ediyor. 120 yatılı öğrencimiz, 256 lisanslı sporcumuz idman yapacak yer bulamıyor. Çalışmalarımızı durdurmak zorunda kaldık. Spor okullarını da katarsak 4-5 bin çocuğa eğitim imkanı sunuyorduk. Öğrencilerimize antrenman sahası bile verilmiyor, kalacak tesis arıyoruz. Tam bir rezillik yaşıyoruz" cümlelerini kullandı.