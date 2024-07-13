Fener Cenk’i istiyor

MİCHY Batshuayi'nin Galatasaray'a transfer olması sonrasında elinde yalnızca Edin Dzeko kalan Fenerbahçe, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yedek forvet olarak yerli bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan deneyimli golcü Cenk Tosun'un peşinde olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş ile 227 resmi maçta 96 gol kaydetti.