  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fener Cenk’i istiyor

Fener Cenk’i istiyor

Fenerbahçe, yedek forvet pozisyonu için Kartal’ın tecrübeli ismine resmen talip oldu

HABER MERKEZİ
Fener Cenk’i istiyor
MİCHY Batshuayi'nin Galatasaray'a transfer olması sonrasında elinde yalnızca Edin Dzeko kalan Fenerbahçe, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yedek forvet olarak yerli bir futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan deneyimli golcü Cenk Tosun'un peşinde olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin, milli oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş ile 227 resmi maçta 96 gol kaydetti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA