G.Saray tangocu alıyor

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray, ön libero transferinde yeni bir ismi gündemine aldı. Bu sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılar, Real Betis ile sözleşmesi sona eren Arjantinli ön libero Guido Rodriguez için girişimlere başladı. İspanyol temsilcisiyle yeni sözleşme imzalamayan ve Barcelona'nın da gündeminde olan futbolcu ile Trabzonspor ve İngiliz ekibi Southampton da yakından ilgileniyor. Tangocu orta sahanın bonservis engelinin de olmaması sarı-kırmızılıların transfere sıcak bakmasını sağlıyor.

İLK GİRİŞİMLER BAŞLADI

Aslan yönetimi Rodriguez'in menajerine şartlarını iletirken transferde beklemeye geçti. 30 yaşında 1.85 boyundaki Guido Rodriguez, 'La Liga'da en çok top kapan oyuncu' olarak tanınıyor. Sarı-kırmızılılar en kısa sürede transferi sonlandırıp, diğer mevkilere yönelmek istiyor.