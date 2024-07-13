Kaf-Kaf Hamza’yı takipte

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, savunmaya takviye yapmak için rotayı Alanyasporlu Hamza Özdemir'e çevirdi. Yeşilkırmızılılar, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Batman Petrolspor'da şampiyonluk yaşayan 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 20 maçta 2 gol kaydeden Hamza'nın transferi için kulübüyle temasa geçecek olan Kaf-Kaf, oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak. Öte yandan Menemen FK'dan ayrılan stoper Abdulkadir Öksüz de kulübe gelerek imzayı attı. İzmir temsilcisi şu ana kadar 12 oyuncusuyla yollarını ayırıp 3 takviye yaptı.