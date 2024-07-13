Trabzonspor’a Norveçli kanat

SÜPER Lig ekibi Trabzonspor için yeni bir iddia atıldı. Bonservisi Roma'da olan ve geride kalan sezonu Japonya ekiplerinden Urawa Red Diamonds'ta geçiren Ola Solbakken'in Trabzonspor'a kiralanacağı öne sürüldü. İtalya medyasında yer alan haberlere göre, Roma Kulübü, yeni sezon planlamaları içinde yer vermediği 25 yaşında 1.89 boyunda olan Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için Trabzonspor'da karar kıldı. Çizme basınında yer alan haberlere göre, kulüpler kiralama konusunda el sıkıştı. Ola Solbakken 'evet' derse, sağlık kontrolü ve imza için Trabzon'un yolunu tutacak.