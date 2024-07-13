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Haberler Spor Trabzonspor’a Norveçli kanat

Trabzonspor’a Norveçli kanat

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’a Norveçli kanat
SÜPER Lig ekibi Trabzonspor için yeni bir iddia atıldı. Bonservisi Roma'da olan ve geride kalan sezonu Japonya ekiplerinden Urawa Red Diamonds'ta geçiren Ola Solbakken'in Trabzonspor'a kiralanacağı öne sürüldü. İtalya medyasında yer alan haberlere göre, Roma Kulübü, yeni sezon planlamaları içinde yer vermediği 25 yaşında 1.89 boyunda olan Norveçli kanat oyuncusu Ola Solbakken için Trabzonspor'da karar kıldı. Çizme basınında yer alan haberlere göre, kulüpler kiralama konusunda el sıkıştı. Ola Solbakken 'evet' derse, sağlık kontrolü ve imza için Trabzon'un yolunu tutacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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