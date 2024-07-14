Aslan’dan Ada çıkarması

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferdeki suskunluğunu büyük yıldızlarla bozmaya hazırlanıyor. Aslan'da futbolun yeni patronları İbrahim Hatipoğlu ile Cenk Ergün, İngiltere'ye gitti. Premier Lig devi Manchester United'ın iki yıldızının adının sıkça yazıldığı sarıkırmızılıların, Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i de kadrosuna katmak için yeniden çalışmalara başladığı iddia edildi. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcu ile yakın temas halinde olduğu da belirtildi. Kariyerinde Liverpool ve Manchester City formalarını da giyen yıldız oyuncu, bir süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak teklifi reddettiği ifade edilmişti.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Manchester United ile Scott McTominay ve Wan Bissaka transferi için görüşmeler ise sürüyor. G.Saray'ın özellikle Okan Buruk'un çok istediği McTominay transferi için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. United ile 1'er yıl sözleşmesi kalan iki futbolcu da ayrılığa sıcak bakıyor. İngiliz ekibine paket bir teklif sunmayı planlayan Galatasaray, henüz oyuncularla da uzlaşma sağlayabilmiş değil.