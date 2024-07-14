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Haberler Spor Uşakspor’da başkan Necati Köksal oldu

Uşakspor’da başkan Necati Köksal oldu

HABER MERKEZİ
Uşakspor’da başkan Necati Köksal oldu
YENİ sezonda TFF Üçüncü Lig'de mücadele edecek Uşakspor resmi olarak belediyenin bünyesine geçerken, devir teslim törenin ardından yönetim kurulu başkanı Necati Köksal oldu. Necati Köksal yeni sezon için hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Altyapımız hazır, görüşeceğimiz futbolcu, teknik direktör belli. Hızlı komisyon kuruyoruz, elimizdeki futbolcuları değerlendireceğiz. Kısa zamanda, 15 gün içinde takımı sahaya indirmeyi planlıyoruz. Kaliteli, güzel ve genç takım kuracağız" diye konuştu. Uşakspor önümüzdeki sezon atılıma geçerek yeniden üst liglere tırmanmayı hedefliyor.
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