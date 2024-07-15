Kuşadasıspor’a Günel garantisi

ÜÇÜNCÜ Lig temsilcisi Kuşadasıspor'da şirketleşme kararının alınmasından sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, camiaya güvence verdi. Günel, Kuşadasıspor'un marka değerinin altında satılmasına müsade etmeyeceklerini belirterek, "UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın adını kullanarak kulübü almaya çalışan Ertan Can Yazıcı'nın sahibi olduğu yurt dışı bağlantılı Help Steps isimli şirketin oyununa gelmeyiz. Kuşadasıspor Kulübü kimsenin oyuncağı değildir. Biz yeni sezonda da değerli yöneticilerimizle yine takımımıza sahip çıkıp, Kuşadasısporumuzu 2. Lig'e çıkarmak için canla başla mücadele edeceğiz" dedi.