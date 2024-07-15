Tire Futbol’dan Serhat hamlesi

3. Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Tire 2021 FK, transfer taarruzuna aralıksız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonu İnegölspor'da tamamlayan 30 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Serhat Baştan ile prensip anlaşmasına vardı. 2021-22 sezonunda Esenler Erokspor formasıyla şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcuyla arada ufak pürüzler kaldı. Bu pürüzlerin de giderilmesi halinde Serhat ile bu hafta içinde sözleşme imzalanması bekleniyor. Transferde seçici davranan İzmir ekibi, daha önce de Yasin Elmas, Efe Çakmak, Mehmet Tosun, Said Can Açıkalın, Samet Önger, Mertkan Cengiz, Semih Görer ve Bekir Mustafa Meral'i renklerine bağlamıştı.