15 Temmuz’u unutmadılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde spor camiası yine tek yürek oldu. Kulüpler ve federasyonlar, anma etkinlikleri yaparken sosyal medyadan da paylaşımlar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yayımladığı mesajında "Hain darbecilere karşı asil milletimiz tek vücut olmuş, tarihe geçen birlik ve dayanışma örneği göstermiştir. Sonsuza dek darbecilerin karşısında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, terörü lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da "Vatanı uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum. Demokrasiye sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

Şehitleri rahmetle anan Galatasaray paylaşımında tüm futbolcuların Türk bayrağıyla birlikte poz verdiği bir fotoğrafa yer verirken, "Hain darbe girişiminin 8. yılında demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe "Büyük Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak, Fetö ve benzeri örgütlere hiçbir zaman teslim olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş da "Aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu uğurda şehit düşen vatandaşlarımızı saygıyla rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Trabzonspor ise kahraman şehit Ömer Halisdemir ve Türk bayrağının işlendiği bir görsel paylaştı.