En iyi 11’de 3 Türk

İSPANYA'NIN finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon tamamladığı EURO 2024'ün en iyileri açıklanmaya devam ediyor. İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroda A Milli Takım'dan üç futbolcu yer aldı. Ay-yıldızlı forma altında gösterdikleri performansla Almanya'da dikkat çeken milli yıldızlar Real Madrid'den Arda Güler, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da yerini aldı.

Türkiye, üç futbolcuyla listede en çok futbolcusu bulunan ülke oldu.

TÜRKLER ZİRVEYE OTURDU

MARCA'NIN belirlediği ilk onbir şu isimlerden oluştu: Verbruggen (Hollanda), Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Hancko (Slovakya), Bijol (Slovenya), Ratiu (Romanya), Aebischer (İsviçre), Reijnders (Hollanda), Arda Güler (Türkiye), Ndoye (İsviçre), Mikautadze (Gürcistan), Barış Alper Yılmaz (Türkiye).