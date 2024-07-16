Fener’de Kante harekatı

FENERBAHÇE, transferde gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi. Ön liberoya takviye için arayışlarını sürdüren Kanarya için Arabistan medyası tarafından müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre sarılacivertli ekip, Al İttihad'ın Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgileniyor. 33 yaşındaki ön libero ile ilgili bu iddia, Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Futbola Fransa'nın Suresnes takımında başlayan Kante ardından bir başka Fransız ekibi Boulogne'nin yolunu tuttu.

KARİYERİ OLDUKÇA PARLAK

Caen, Leicester City ve Chelsa'de de oynayan tecrübeli isim geçen yaz döneminde Al İttihat'a gitmişti. Ana mevkisi ön libero olan yıldız futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda da görev alabilmesi nedeniyle Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından özellikle tercih ediliyor. Kariyerinde 8 kez şampiyonluk yaşayan Kante'nin kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

KANARYA'DA 8 OYUNCU GİDİYOR

SARI-LACİVERTLİ yönetim, Umut Nayir, Rade Krunic, Miha Zajc, Luan Peres, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro ve Emre Mor için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.