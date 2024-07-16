Göz-Göz potada Burak Eşlik’i kaptı

BASKETBOLDA 20 yıl aranın ardından profesyonel liglere geri dönüş yapan Göztepe Basketbol Takımı, 2. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Özcan, Umut Aydın ve Haktan Yavaş ile anlaşan sarı-kırmızılılar son olarak geçen sezon Bornova Belediyesi Karşıyaka forması giyen skorer guard Burak Eşlik'i transfer etti. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu basketbolcu ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı açıklandı. Burak Eşlik, SIU-Edwardsville, Trabzonspor, Sakarya BŞB, Afyon Bld., ONVO Büyükçekmece, Reeder Samsunspor, Yukatel Merkezefendi, Semt77 Yalovaspor ve Ankaragücü takımlarında da görev aldı.