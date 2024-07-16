Harry Kane yine kupa kazanamadı

KARİYERİ boyunca oynadığı takımlarda kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz futbolcu Harry Kane, EURO 2024 finalinde İngiltere'nin İspanya'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte bir sezonu daha kupasız kapattı. 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerindeki 14. sezonunda da kupa hasretine son veremedi. Kariyerinde uzun yıllar Tottenham forması giyen ve geçen sezon başında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, kulüp takımları ve milli takımla çıktığı 6 finali de kaybetti. Kane, Alman ekibiyle Almanya Süper Kupası'nı finalinde kaybederken, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla ligde de mutlu sona ulaşamamıştı.