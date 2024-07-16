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Haberler Spor Trabzonspor Onuachu’yu bekliyor

Trabzonspor Onuachu’yu bekliyor

HABER MERKEZİ
Trabzonspor Onuachu’yu bekliyor
YENİ sezona güçlü bir kadro ile girmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun transfer sürecini zamana yayma kararı aldı. Oyuncunun kulübü Southampton'a son teklifini ileten bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Onuachu için umutlu olduğunu ifade ederek "Pivot santrforun birinci hafta bizimle olması şart değil. Önemli olan doğru oyuncuyu, doğru zamanda ve doğru şekilde takıma kazandırmak" dedi. Yönetim, 30 yaşındaki Nijeryalı golcü için yüksek bonservis bedeli talep eden Southampton'ın başka takımlardan uygun teklifler almaması durumunda geri adım atmasını bekliyor.
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