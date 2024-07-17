Deniz, KSK’ye veda etti

Son iki sezonu Pınar Karşıyaka'da geçiren pivot Deniz Kılıçlı, İzmir ekibine veda etti. 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Ankaragücü ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı takımda 2 sezonda toplam 51 karşılaşmaya çıkan deneyimli basketbolcu, Kaf-Kaf'ın geçen sezon ligde final oynadığı kadroda rotasyon oyuncusu olarak yer alıyordu. Bu veda ile birlikte Karşıyaka'da geçen sezondan kalan tek oyuncu Errick McCollum, Kenan Sipahi ile de sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. 2 basketbolcu dışında Kaf-Kaf tamamen yeni bir oluşumla yeni sezona girecek. Yabancı rotasyonunu tamamlayan KSK, yerli transferleriyle kadroyu tamamlayacak.