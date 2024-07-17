Nazillispor hareketli

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazillispor oldukça hareketli günler geçiriyor. Siyahbeyazlılarda bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Nazilli ekibi, Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak Adıyaman FK'da forma giyen 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Cumhur Yılmaztürk ile anlaşırken, 31 yaşındaki takım kaptanı ve başarılı file bekçisi Ömer Kavurkacı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesinin bitişiyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

Öte yandan teknik direktör Yüksel Yeşilova gözetiminde genç yetenek avına çıkan siyah-beyazlıların Adana Demirspor seçmelerinde kendini gösteren ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın A Takımla idmanlara çıkarttığı 19 yaşındaki genç yetenek Osman Kurtbaş için olumlu rapor verdiği ifade edildi. Nazillispor daha önce Amasyaspor forması giyen forvet oyuncusu Miraç Furkan Türközü ile sözleşme imzalamıştı.