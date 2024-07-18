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Haberler Spor Bal-Kes’te imzalar sürüyor

Bal-Kes’te imzalar sürüyor

Balıkesirspor, Hüseyin Altıntaş’la yeniden anlaştı, sol bek Ahmet Gülay’ı kaptı

HABER MERKEZİ
Bal-Kes’te imzalar sürüyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, transfere tam gaz devam ediyor. Geride kalan süreçte iç transferde Asım Hamzaçebi ile nikah tazeleyen, dış transferde ise Doğukan Özçimen ve Yiğit Epözdemirile anlaşan ekip, takviye çalışmalarında iki hamle daha yaptı.

1 YILLIĞINA IMZA ATTI

Balıkesir temsilcisi, kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı. Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestel'den 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, düzenlenen imza töreninde 2 yıllık imza attı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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