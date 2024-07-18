Galatasaray ile adı anılıyordu: Adrien Rabiot, Juventus’tan ayrıldı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus, Adrien Rabiot ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamanın tamamı:

"Juventus ve Adrien Rabiot'un yolları ayrıldı. Fransız orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı macerası, beş sezonun ardından kulübümüze veda etmesiyle son buluyor.

2019 yazından bu yana Bianconero'da yer alan Adrien, Torino'daki tecrübesiyle bir lig şampiyonluğu, iki kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupası'nı kazandı, ancak her şeyden önce takım arkadaşlarına her zaman bağlılık sağladı.

Sahada kalan Rabiot, topa sahip olmadığı zamanlarda her zaman değerli bir unsur oldu ancak sadece bu da değil: Aslında son iki sezonda 16 gol ve 9 asistle hücumdaki katkısını da önemli ölçüde artırdı.

Adrien, formamızla 200'ün üzerinde maça çıktıktan sonra kulübümüze veda ederek Juventus tarihinde bunu yapan beşinci Fransız oldu. Kesin olmak gerekirse, transalpin orta saha oyuncusu bizim renklerimizle 212 maç oynadı; bu sayı ona, Juventus'ta sadece David Trezeguet (320 maça çıktı) ve Michel Platini'nin ardından Zinedine Zidane'a eşit olan üçüncü Fransız olmasını sağladı. (224)

Teşekkürler Adrien ve gelecek için iyi şanslar!"