Günde 22 bin Euro kazanacak

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı. İspanya basınında çıkan haberlere göre, güncel piyasa değeri 180 milyon Euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon Euro brüt maaş alacak.

İMZA PARASI DA ALACAK

Bu rakam yılda 30 milyon Euro, ayda 2.5 milyon Euro, haftada 576 bin Euro, günde 82 bin 191 Euro, saatte 3 bin 422 Euro, dakikada ise 57 Euro yapıyor. Yani Kylian Mbappe saatte 123 bin 875 lira para kazanacak. Yıldız futbolcunun rekor seviyede bir imza parası alacağı da ifade ediliyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre bu rakam ise 30 milyon Euro olacak.