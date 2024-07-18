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Haberler Spor Trabzon’da sağ beke Pedro

Trabzon’da sağ beke Pedro

HABER MERKEZİ
Trabzon’da sağ beke Pedro
Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi sonrası sağ bek bölgesi için arayışlara başlayan Trabzonspor, Boavista forması giyen 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Pedro Malheiro için harekete geçti. B planının hazır olması için hızlı davranan bordo-mavililerin hem Boavista hem de oyuncu cephesiyle son detayları görüştüğü ifade edilirken, son anda bir pürüz çıkmaması halinde transferin olumlu neticelenmesi bekleniyor. Pedro Malheiro, Portekiz ekibinde toplam 79 resmi maça çıkarken 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Malheiro'nun Boavista ile olan kontratı Haziran 2025'te sona erecek.
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